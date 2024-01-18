الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تصعيد كبير في الضفة من جيش الاحتلال والمستوطنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "ما بين مداهمات واعتقالات.. تصعيد كبير في الضفة من جيش الاحتلال والمستوطنين".

وقال تقرير القاهرة الإخبارية، "لا تزال مدن الضفة الغربية تشهد تصعيدا من جيش الاحتلال والمستوطنين ما بين مداهمات متواصلة وتهجير ممنهج واعتقالات وانتهاكات عديدة أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف المصابين".

اعتقال 6 آلاف شخص في الضفة الغربية بينهم 200 امرأة و400 طفل

وتابع التقرير: "اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لمدن الضفة لم تخلو من اعتقالات مكثفة تركزت في محافظات جينين وقلقيلية والخليل وطولكرم لإخماد أي صوت يدافع عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة، فبلغ عدد المعتقلين في 3 أشهر نحو 6 آلاف أسير بينهما 200 امرأة ونحو 400 طفل".

واستكمل: "حصار شامل يفرضه الاحتلال لخنق الضفة عبر نقاط عسكرية وحواجز أمنية لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات تفتيش مذلة؛ فأصبحت عبارة عن جزر منعزلة دفعت إلى ركود تام في حركة التجارة والتنقل علاوة على السماح للمستوطنين الإسرائيليين للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ودفعت سياسة الإفلات من العقاب إرهاب المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة تحت مظلة جيش الاحتلال".


 

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