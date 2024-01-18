الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشفى غزة الأوروبى: القطاع الصحى وصل إلى أدنى مستوى

مستشفى غزة الأوروبي
مستشفى غزة الأوروبي

أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن القطاع الصحي في قطاع غزة وصل إلى أدنى مستوياته، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات ما زالت تعاني بشدة، بسبب الشح في الموارد الأساسية والمستهلكات الطبية، وعدم وجود أي أماكن لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة التي تصل للمستشفيات على مدار الساعة.

أغلب مستشفيات قطاع غزة باتت خارج الخدمة الصحية

وأضاف "العقاد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد المستشفيات الحكومية بالقطاع في الوضع الطبيعي يبلغ 13 مستشفى، وأغلب مستشفيات قطاع غزة باتت خارج الخدمة الصحية، كما أن المستشفيات التي ما زالت تستقبل الجرحى هي مستشفيات قليلة، كما تشهد محدودية عدد الأسرة، وهذا يشكل تحديًا حقيقيًا.

وأشار إلى أن مستشفى غزة الأوروبي كان به 240 سريرًا أصبح الآن هناك 1000 جريح يتواجدون داخل أزقة المستشفى داخل الممرات، وفي كثير من الأحيان لا نجد مكانًا على الأرض لاستيعاب هؤلاء المرضى، كما أن معظم الجرحى يحتاجون فترة مكوث طويلة على أسرّة المستشفى، بسبب الحروق العميقة والجروح المعقدة والكسور المتعددة في الأطراف.

وأوضح أن الجرحى يحتاجون لمجموعة كبير من العمليات والتخصصات العديدة، فالمريض الواحد بعد أن يتم إجراء العملية الجراحية له يكون بحاجة لإجراء عملية ثانية وثالثة له.
 

القاهرة الإخبارية مستشفى غزة الأوروبى القطاع الصحي الموارد الاساسية المستهلكات الطبية خارج الخدمة الصحية

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