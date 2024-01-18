الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال حوّل طولكرم ومخيماتها لثكنة عسكرية

ولاء السلامين
ولاء السلامين

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل مدينة طولكرم بمخيماتها إلى ثكنة عسكرية وأغلق جميع المداخل سواء للمخيمات وحتى المدينة بالسواتر الترابية.

وأضافت "السلامين"، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المواطنين الفلسطينيين لا يستطيعون الخروج أو الدخول إلى المناطق التي تحولت لثكنة عسكرية، مشيرةً إلى أن الاحتلال اعتقل ما يقرب من 48 مواطنًا من الضفة الغربية من بينهم والدة أسير محرر.

وأوضحت أن المعتقلين الذين أُلقي القبض عليهم أمس من مخيم طولكرم، وكانت هناك دعوات من الفلسطينيين أن يتم احتضان المعتقلين الذين أفرج عنهم الاحتلال.

وأشارت، إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين ألقي القبض عليهم وحقق معهم بتحقيقات ميدانية قاسية والاعتداء على بعض الشبان بالضرب المبرح ومنهم من اقتيدوا إلى جهات مجهولة.
 

القاهرة الإخبارية طولكرم ثكنة عسكرية

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