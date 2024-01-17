الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": خطة أمريكية لإعادة الفلسطينيين لمنازلهم بشمال غزة

غزة
غزة

أكد رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة لإعادة الفلسطينيين لمنازلهم شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه حتى وإن كانت هذه النظرية غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، لكن ما أكده ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده تعمل الآن على تهيئة الظروف لتنفيذ هذه الخطة تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.

وأضاف "جبر" اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة تقتضي أن يتوقف القتال والعمليات العسكرية أولًا في غزة، وأن تصل إلى المستوى صفر، أو على الأقل تدخل إسرائيل في مرحلة تخفيض أو تخفيف العمليات القتالية لأدنى مستوى، والتي تتركز على العمليات النوعية وهي استهداف أهداف أو أشخاص بأعينهم مثل استهداف قادة حماس.

وأوضح، أنه بعد خفض العمليات العسكرية يتم تأمين هذه المناطق من المواد المتفجرة أو المقذوفات التي لم تنفجر بعد وتأمينها من الأفخاخ التي وضعتها حماس، على حد تعبيره، على بعض الطرق حتى تكون عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة آمنة وتكون أماكن إقامتهم صالحة للعيش في سلام ودون التعرض لأي خطر، مؤكدًا أن المطلوب هو تهيئة هذه الظروف للفلسطينيين للعودة لمناطقهم في شمال غزة تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نوّه إلى أنه يجرى العمل الآن مع الوكالات الأممية ووكالات الإغاثة الإنسانية في الولايات المتحدة للتأكد من تهيئة هذه الظروف المناسبة لعودة الفلسطينيين لشمال غزة. 

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة وقف القتال إسرائيل تخفيف العمليات القتالية حماس

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية.. وزير إسرائيلى: لا مفر من حرب حقيقية مع لبنان

مسئول سابق فى الناتو: الألمان يحاولون زيادة دفاعاتهم خوفًا من زعزعة روسيا استقرار أوروبا

الخارجية الأمريكية: سنتخذ مزيدًا من الإجراءات تجاه الحوثيين إذا لزم الأمر

الصحة العالمية: النظام الصحى فى غزة يفقد قدرته

"القاهرة الإخبارية": اعتقال 3 من المسعفين بالهلال الأحمر الفلسطينى فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": أهالى المحتجزين فى غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة جهود استعادة ذويهم

رئيس الأركان الإسرائيلى: احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذى قبل

الحكومة اليمنية ترحب بقرار الولايات المتحدة بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

"التموين" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح فرنسى وروسى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلى؟

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس