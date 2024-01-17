مراسل "القاهرة الإخبارية": خطة أمريكية لإعادة الفلسطينيين لمنازلهم بشمال غزة

أكد رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة لإعادة الفلسطينيين لمنازلهم شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه حتى وإن كانت هذه النظرية غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، لكن ما أكده ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده تعمل الآن على تهيئة الظروف لتنفيذ هذه الخطة تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.

وأضاف "جبر" اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة تقتضي أن يتوقف القتال والعمليات العسكرية أولًا في غزة، وأن تصل إلى المستوى صفر، أو على الأقل تدخل إسرائيل في مرحلة تخفيض أو تخفيف العمليات القتالية لأدنى مستوى، والتي تتركز على العمليات النوعية وهي استهداف أهداف أو أشخاص بأعينهم مثل استهداف قادة حماس.

وأوضح، أنه بعد خفض العمليات العسكرية يتم تأمين هذه المناطق من المواد المتفجرة أو المقذوفات التي لم تنفجر بعد وتأمينها من الأفخاخ التي وضعتها حماس، على حد تعبيره، على بعض الطرق حتى تكون عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة آمنة وتكون أماكن إقامتهم صالحة للعيش في سلام ودون التعرض لأي خطر، مؤكدًا أن المطلوب هو تهيئة هذه الظروف للفلسطينيين للعودة لمناطقهم في شمال غزة تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نوّه إلى أنه يجرى العمل الآن مع الوكالات الأممية ووكالات الإغاثة الإنسانية في الولايات المتحدة للتأكد من تهيئة هذه الظروف المناسبة لعودة الفلسطينيين لشمال غزة.