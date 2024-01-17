مسئول سابق فى الناتو: الألمان يحاولون زيادة دفاعاتهم خوفًا من زعزعة روسيا استقرار أوروبا

قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في حلف الناتو، إنه عند الحدث عن الأفكار المطروحة من قبل الجيش الألماني ولا سيما فيما يتعلق بحشد قوات روسية في دول البلطيق وبيلاروسيا، يجب أن نعود إلى العام الماضي والصدمة التي حدثت لألمانيا للحدث غير المسبوق الذي قامت به روسيا بغزو دولة مجاورة لها.

وأضاف المسئول السابق في حلف الناتو، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الألمان يحاولون زيادة دفاعاتهم عن طريق الإنفاق، حيث خصصت نحو 100 مليار دولار في شراء معدات جديدة، وهذا سبب أن هذا الجيش لا يخطط للحرب ولكنه يحاول التفكير في الاحتمالات واختبارها.

وأكد أن الألمان يخافون من أن روسيا قد تزعزع الاستقرار في أوروبا والنظام الأوروبي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية.