الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الأركان الإسرائيلى: احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذى قبل

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، عن أن احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذي قبل؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات جيش الاحتلال ستمضي بكل قوتها حال تصعيد الحرب على الحدود الشمالية.

ورفض عددٌ من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، المشاركة في القتال داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقرًا لقيادة الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ موجه جنوب خان يونس بقطاع غزة.

كما استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

القاهرة الإخبارية الحدود الشمالية تصعيد الحرب

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