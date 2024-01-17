الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوثيون: قرار واشنطن بتصنيفنا جماعة إرهابية لن يثنينا عن دعم فلسطين

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، أنه لا فاعلية على الأرض لقرار واشنطن بشأن تصنيفنا جماعة إرهابية ولن يثنينا عن دعمنا لفلسطين؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت واشنطن تصنيف الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية"، وذلك بحسب مسئول كبير بالإدارة الأمريكية.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان،  أكد اليوم الأربعاء، أن واشنطن تدرس رفع تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.

 

الحوثيين اليمن واشنطن جماعة إرهابية فلسطين القاهرة الإخبارية

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