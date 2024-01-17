الأربعاء 17 يناير 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية يرصد تفاصيل زيارة كبيرة منسقى الأمم المتحدة لمصر

حازم كمال مراسل القاهرة
حازم كمال مراسل القاهرة الاخبارية

قال حازم كمال، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العريش، إنّ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج تفقدت كل الإجراءات والمساعدات والتجهيزات المصرية من قبل الهلال الأحمر المصري، في استقبال كل الشاحنات والمساعدات الإغاثية والإنسانية القادمة من مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك من قبل منظمات المجتمع المدني المصري.

وأضاف "كمال"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة، سيجارد كاج، عبرت الحدود المصرية من معبر رفح الدولي إلى الجانب الفلسطيني ثم منه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي الصباح كانت قد عبرت "كاج" مطار العريش ثم توجهت إلى المخازن اللوجستية التابعة لمنظمة الهلال الأحمر المصري.

وأوضح، أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة اطلعت على كل هذه الإجراءات ومدى حدوثها بسرعة وتواتر متزايد مع الوقت، كما رأت العدد الكبير من متطوعي الهلال الأحمر الذين يعملون على مدار الساعة.

وأشار، إلى أنه من ثم كل هذه المساعدات فور إتيانها من المواني البحرية والجوية والبرية إلى مدينة العريش وشحنها وتعبئتها ورفعها على شاحنات لا يستغرق إلا سويعات قليلة، ومن ثم رأت أن الجانب المصري لم يدخر جهدًا من فور الأزمة وحتى الآن من ناحية المساعدات وتجهيزها بشكل فوري.
 

القاهرة الإخبارية العريش الامم المتحدة سيجريد كاج الهلال الأحمر منظمات المجتمع المدني معبر رفح الدولي

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