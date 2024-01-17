الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محامى ضحايا غزة: جنوب إفريقيا قدمت لـ"العدل الدولية" أدلة قوية على الجرائم الإسرائيلية

غزة
غزة

قال تريستينو مارينيلو، محامي ضحايا غزة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنّ جنوب إفريقيا قدمت إلى محكمة العدل الدولية أدلة قوية جدًا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عن طريق تنفيذ قتل واسع المدى للأبرياء والمدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة وفرض ظروف قاسية عليهم.

 

وأضاف مارينيلو، اليوم الأربعاء، خلال لقاء له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الطلب المقدم من جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في قطاع غزة قوي جدًا ومبني على أدلة قوية جدًا لكل عناصر الإبادة الجماعية والأفعال والنوايا المؤدية إلى الإبادة الجماعية وتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وتابع محامي ضحايا غزة: "وفي هذا السياق، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا بشأن ما ارتكبه قادة الاحتلال من أفعال إبادة جماعية، وهناك إمكانية لدعم بعض الدول لجنوب إفريقيا أو دعم إسرائيل، وهذا حق لأي طرف يرغب في دعم أحد البلدين، ألمانيا تستخدم هذا الحق لعرض رأيها فيما يتصل بإسرائيل وسننتظر لنرى ما ستقدمه ألمانيا لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد".
 

 

القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الاحتلال إبادة جماعية الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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