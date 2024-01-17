قيادى بحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع فى غزة والضفة كارثى

أكد الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية كارثي للغاية بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت السكنية وقتل المدنيين.

وأضاف “حمايل” خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا أمن أو سلام أو استقرار في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى توسيع التصعيد في الضفة الغربية من خلال القصف واستهداف الفلسطينيين.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تؤدي ما عليها من واجبات تجاه شعبها.