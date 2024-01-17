الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادى بحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع فى غزة والضفة كارثى

حسين حمايل
حسين حمايل

أكد الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية كارثي للغاية بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت السكنية وقتل المدنيين.

وأضاف “حمايل” خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا أمن أو سلام أو استقرار في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى توسيع التصعيد في الضفة الغربية من خلال القصف واستهداف الفلسطينيين.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تؤدي ما عليها من واجبات تجاه شعبها.

القاهرة الإخبارية حركة فتح قطاع غزة الاحتلال الضفة الغربية الشعب الفلسطيني دولة فلسطينية

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