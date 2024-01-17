الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول سابق بالبنتاجون: أمريكا تهدف لردع الحوثيين بإعادة إدراجهم في قوائم الإرهاب

ديفيد دي روش
ديفيد دي روش

قال ديفيد دي روش، المسؤول السابق بالبنتاجون، إن إعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، تهدف لمعاقبتهم وردعهم على مهاجمة أي سفينة في البحر الأحمر.

وأضاف "دي روش"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إعاد ة إدراج الحوثيين منظمة إرهابية ترجع إلى القلق الذي يعقد المساعدات إلى اليمن، وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن هدف واشنطن كان منع اتساع رقعة صراع هذه الهجمات في البحر الأحمر، وكان هناك درجة كبيرة من الصبر.

 

وتابع: "أرفض فكرة أن هذا متصل بما يحدث في قطاع غزة، هذه سردية الحوثيين فقط، وفي 2016 عندما كان هناك رد من الولايات المتحدة لم تكن هناك حرب في قطاع غزة، رغبة الحوثيين هي التحكم في البحر الأحمر".
 

الحوثيين البنتاجون الولايات المتحدة جماعة إرهابية البحر الاحمر القاهرة الإخبارية منظمة ارهابية

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