الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: ما فعلته إيران دفاع عن النفس على عكس ما فعلته باكستان اليوم

سعيد شاوردي
سعيد شاوردي

قال سعيد شاوردي، الكاتب والباحث السياسي، إن إيران دعت باكستان منذ عدة سنوات إلى وقف أنشطة الجماعات الإرهابية الإيرانية التي خرجت من البلاد واستقرت بالمناطق الحدودية مع باكستان، مشيرًا إلى أن هذا الجماعات تقوم بتنفيذ أعمال إرهابية تجاه المواطنين في كل فترة وخاصة في المحافظات الجنوبية الشرقية.

وأضاف "شاوردي"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن باكستان لم تقم بأعمال ملموسة على أرض الواقع لوقف أنشطة الجماعات الإرهابية، وعلى العكس قد زادت هذه الأعمال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا: إننا شهدنا خلال الأسابيع الماضية الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعات في مدينة "كارمان"، وهي مدينة ومحافظة قريبة على الحدود الباكستانية.

وتابع: "نشهد مثل هذه الجرائم خلال الفترات المتعددة في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية التي هي ملاصقة للحدود الباكستانية، فيأتى الإرهابيون من المناطق الحدودية والتي تقع داخل باكستان وينفذون هذه الجرائم، بعدما علمت إيران أنه على ما يبدو أنه لا توجد نوايا لوقف هذه الأعمال، فاضطرت أن تتدخل بنفسها لاستهداف هذه الجماعات والمقرات التي تقع داخل الأراضي الباكستانية".

وأكد أن العلاقة بين إيران وباكستان قوية وأخوية وتاريخية بين الشعبين، ولكن ما قامت به إيران يختلف عما قامت به باكستان، حيث ما قامت به الأخيرة ليس دفاعًا عن النفس.


 

القاهرة الإخبارية إيران باكستان الجماعات الإرهابية الحدود الباكستانية الأراضي الباكستانية

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