الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: الكارثة الإنسانية فى غزة تزداد سوءًا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكارثة الإنسانية في قطاع غـزة تزداد سوءًا، مشيرة إلى أن النظام الصحي داخل القطاع ينهار، وذلك حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، أكد منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أيامًا، لتلقي العلاج.

وقال منسق الصحة العالمية إن الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة مزرية، حيث ينتظر المرضى الموت، بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات.

الصحة العالمية اكسترا نيوز النظام الصحي قطاع غزة الكارثة الإنسانية

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