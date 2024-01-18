الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: ارتفاع أسعار السلع في المنطقة الأوروبية 300%

أسعار السلع
أسعار السلع

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف البريطانية، إنّ المنطقة الأوروبية والمناطق في العالم بشكل عام تعاني ارتفاعًا في الأسعار خاصة في السلع الأساسية.

وأضاف درويش، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأسواق مضطربة، وهناك ارتفاع في أسعار الطاقة، والذي يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن المنطقة الأوروبية ارتفعت بعض السلع الأساسية فيها بنحو 300%.

وأوضح، أن الشركات الآن باتت في حالة عجز عن إيفاء مستحقات ديونها بسبب ركود الأسواق العالمية والقلق من الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك تهديد لسلاسل الإمداد، لأننا أمام تعقيدات في الأسواق إذا استمر الصراع خاصة في غزة والبحر الأحمر.

اكسترا نيوز المنطقة الأوروبية ارتفاع في الاسعار السلع الأساسية الأسواق مضطربة اسعار الطاقة الصراع

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