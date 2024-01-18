الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خطر الإصابة بمرض الجدري المائي

الجدري المائي
الجدري المائي

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مرض الجدري المائي من أكثر الأمراض انتشارًا ما بين الأطفال وبعضهم خاصة ويكثر انتشاره في وقت الدارسة.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يمكن أن يصبح مرض الجدري المائي خطرًا ويؤدي إلى مشكلات صحية أخرى تشمل: عدوى الجلد أو الأنسجة الرخوة أو العظام أو المفاصل أو مجرى الدم نتيجة البكتيريا، الجفاف عندما تنخفض كميات الماء والسوائل الأخرى في الجسم، التهاب الرئة وهو مرض يصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما، تورم الدماغ الذي يعرف بالتهاب الدماغ، متلازمة الصدمة السمية وهي أحد المضاعفات الخطرة لبعض الأمراض الناتجة عن البكتيريا، متلازمة راي وهي مرض يسبب تورمًا في الدماغ والكبد، ويمكن أن يحدث ذلك لدى الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الأسبرين أثناء إصابتهم بجدري الماء.

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وأوضح الدكتور مجدى بدران، أنه يجب عزل المصاب بمرض الجدري المائي حتى اختفاء الحويصلات المائية لعدم نشر العدوى، مع الإهتمام بنظافة الأيدي وقص الأظافر، والتهوية الجيدة وشرب السوائل بوفرة وتناول وجبات طبيعية متوازنة، ويمنع استخدام المضادات الحيوية لعدوى فيروسات، ويحظر تناول مشتقات الأسبرين حيث يضر ذلك الكبد والمخ.

رصد حالة مصابة بـ"الجدري المائي" 

يذكر أنه تم رصد حالة مصابة بـ"الجدري المائي" في إحدى المدارس، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، إذ أنه في حال وجود طالب يعاني من مرض ما يتم وضعه في لجنة خاصة أو في حال اعتذار طالب عن أداء الامتحان يمكن إجراؤه مع امتحانات الترم الثاني.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتشار حالات الجدري المائي بين الطلاب، حيث أن الإجراءات الاحترازية والامتحانات مستمرة بشكل طبيعي للغاية، ولا توجد أي تأجيلات وما شابه ذلك. 

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