يصادف اليوم ذكرى رحيل سيدة الشاشة الفنانة فاتن حمامة، التي رحلت عن عالمنا في 17 يناير عام 2015 عن عمر يناهز الـ83 عامًا، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

تعد الفنانة فاتن حمامة، من أكثر الفنانات نجومية في تاريخ السينما المصرية، خاصة أنها قدمت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية خلال مشوارها الفني، لتتمكن من خطف قلوب جماهيرها بأسلوبها الراقي وأعمالها المحفورة في الوجدان.

الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة

وتزامنًا مع ذكرى رحيل سيدة الشاشة الفنانة فاتن حمامة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز صيحات الموضة والأزياء في حياة فاتن حمامة، والتي ساعدتها بشكل كبير في تقديم الأدوار المختلفة والمميزة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في ذكراها.. الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة (صور)

استطاعت سيدة الشاشة فاتن حمامة، التلون والتنوع في اختيار ملابسها الخاصة أو عند اختيارها ملابس الشخصية التي تقوم بتأديتها، فكانت دائمًا تحرص على ارتداء الفساتين الحشمة وغير الملفتة للنظر.

الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة

أما عن قصات الشعر، فكانت تعتمد سيدة الشاشة فاتن حمامة، على قصة شعر شهيرة التي تبرز ملامحها البريئة والرقيقة، مع أستخدام الميك أب الهادئ الذي يحدد جمال عينها.

الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة

الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة

الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة

كانت تتمتع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، بملامح ناعمة وبريئة وهذه المميزات ساعدتها بشكل كبير في أداء أدوارها المختلفة، أما عن الأناقة والموضة فكانت دائمًا ترتدي الملابس التي تعمل على تحديد جمال الجسم ورشاقته.