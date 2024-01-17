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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حمامة الفن الفاتنة".. "صباح الخير يا مصر" يحيي ذكرى رحيل "سيدة الشاشة العربية" (فيديو)

فاتن حمامة
فاتن حمامة

احتفى برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى، بذكرى رحيل  فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، صاحبة الوجه الملائكي.

 

ولدت فاتن حمامة في 27 مايو عام 1931 والدها أحمد حمامة كان يعمل موظفًا في وزارة التربية، وكانت والدتها ربة منزل، لديها شقيقان هما: منير ومزهر، وشقيقتها ليلى، وعندما كانت في السادسة من عمرها، اصطحبها والدها إلى المسرح لمشاهدة فيلم من بطولة آسيا داغر، تأثرت فاتن حمامة بالممثلة وأدائها بشكل عميق وقررت أن تسعى لتكون في مجال التمثيل.

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 100 عمل فنى بين السينما والدراما، وكانت السينما هي الأبرز بالنسبة لها ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس " عام 1950، "وداعا يا غرامي " عام 1951، "من عرق جبيني" عام 1952، "عبيد المال" عام 1953، "موعد مع السعادة" عام 1954، "أيامنا الحلوة" عام 1955، "موعد غرام" عام 1956، "لن أبكى أبدًا" عام 1957،:سيدة القصر" عام 1958، "دعاء الكروان" عام 1959، "نهر الحب" عام 1960.

ومن أفلامها الهامة أيضًا "لن أعترف" عام 1961، "لا وقت للحب" عام 1963، "حكاية العمر كله" عام 1965، "شيء في حياتي" عام 1966، "الحب الكبير" عام 1968، "إمبراطورية ميم" عام 1972، "حبيبتي" عام 1974، "أريد حلًا" عام 1975.، "أفواه وأرانب" عام 1977، "ولا عزاء للسيدات" عام 1979، "ليلة القبض على فاطمة" عام 1984 وغيرها من الأفلام، وفى الدراما التليفزيوية قدمت فاتن حمامة مسلسلين فقط هما  "ضمير أبلة حكمت" عام 1991، "البرارى والحمول" عام 1987.

وفي 17 يناير 2015 توفيت الفنانة عن عمر يناهز 83 عامًا إثر أزمة صحية.

القناة الأولى فاتن حمامة رحيل فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية

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