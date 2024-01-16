لماذ لم تتأثر الإسكندرية بالأمطار؟.. رئيس شركة مياه الشرب يجيب

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المحافظة شهدت أمطار غزيرة على مدار الـ 6 أيام الماضية، موضحًا إلى أنه كانت جميع أجهزة الدولة موجودة فى الشوارع للتعامل مع الأمطار وعدم تأثر أى مواطن بها.

استقرار الطقس حتي نهاية الأسبوع

وقال، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، نتابع مع الأرصاد وطمئنونا باستقرار الطقس حتي نهاية الأسبوع لا يوجد أمطار والجو يتحسن، وهناك تغيرات تاريخية بالفعل وعدم تأثر أحياء الإسكندرية بالأمطار.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن حي شرق الإسكندرية أخذ كميات كبيرة جدا من الامطار أول أمس، ولكن تم التعامل معها فورا ولم تؤثر على الحركة المرورية هناك.