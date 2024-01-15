الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار حتى الأربعاء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل فرص سقوط الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الإثنين 15 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلاً للدفء على السواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما سيتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى



وأعلنت أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد جنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج "1.5: 2.5 متر"، والبحر الأحمر: معتدل



ارتفاع الموج (2:1.5 متر).



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.