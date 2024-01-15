الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار حتى الأربعاء

الامطار
الامطار

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل فرص سقوط الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الإثنين 15 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر

txt

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا والعظمى القاهرة 18

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلاً للدفء على السواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما سيتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع أن يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى


وأعلنت أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد جنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج "1.5: 2.5 متر"، والبحر الأحمر: معتدل

ارتفاع الموج (2:1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.

خريطة التنبؤات الجوية الأرصاد الامطار هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

خارج القائمة الأفريقية.. الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بـ "عمر كمال"

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟