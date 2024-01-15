الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس اليوم الاثنين 15-1-2024 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، أما عن طقس اليوم فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة طقس اليوم الاثنين

وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما توقعت الهيئة أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة ستسقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

وعن حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية، فيكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

طقس اليوم في مصر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد جنوب الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتوقع الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وعن حالة الطقس غدّا الموافق 16 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024، ستسود شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيسود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أشارت صور للأقمار الصناعية على مناطق متفرقة من الإسكندرية أن هناك أمطار سوف تؤثر على المنطقة خلال الأيام المقبلة.