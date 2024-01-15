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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الصباح يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، فيما يخص آخر تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع استمرار تكاثف السحب الممطرة على عدة مناطق متفرقة من البلاد، ممتدة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر 

وتستعرض الدستور في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وقالت «الأرصاد الجوية » في بيانها، إن صور الأقمار الصناعية الأخيرة ستشير إلى أن هناك سحبا ممطرة ستؤثر على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، سيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبينت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، وتبعًا لذلك سيسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، سيكون مائلًا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

مائل للبرودة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الـ10 أيام القادمة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 15 يناير، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الشرقية: الدرجة العظمى 19 والدرجة الصغرى 11. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 19 والدرجة الصغرى 11.
شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 7.
جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 8.

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