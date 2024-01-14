تفاصيل حالة الطقس اليوم فى القاهرة والإسكندرية

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية، وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان صحفى لها، عن حالة الطقس، وأن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أقرا ايضًا

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار اليوم تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ما هى حالة الطقس غدًا؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه بدءًا من الغد يوجد منخفض جوي على معظم مناطق الجمهورية؛ مما ينتج عنه زيادة كمية الأمطار بمحافظات بالجهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غدٍ، إنه قد تبدأ كميات الأمطار بالزيادة على المناطق الساحلية، وتكون متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية"، على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس فى الإسكندرية؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار هذه الليلة وغدا الأحد، على المدينة الساحلية بدرجة متوسطة الشدة، على فترات متقطعة، بسبب ذروة نوة الفيضة الكبرى الحالية، وأنه قد تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.

كما يصاحب أمطار الإسكندرية، غدا، حالة من نشاط الرياح، إذ تصل سرعتها إلى 35-35 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يصل إلى 2.5 متر.