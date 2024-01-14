الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية، وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية. 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان صحفى لها، عن حالة الطقس، وأن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أقرا ايضًا

txt

أسعار الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار اليوم تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ما هى حالة الطقس غدًا؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه بدءًا من الغد يوجد منخفض جوي على معظم مناطق الجمهورية؛ مما ينتج عنه زيادة كمية الأمطار بمحافظات بالجهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غدٍ، إنه قد تبدأ كميات الأمطار بالزيادة على المناطق الساحلية، وتكون متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية"، على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس فى الإسكندرية؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار هذه الليلة وغدا الأحد، على المدينة الساحلية بدرجة متوسطة الشدة، على فترات متقطعة، بسبب ذروة نوة الفيضة الكبرى الحالية، وأنه قد تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.

كما يصاحب أمطار الإسكندرية، غدا، حالة من نشاط الرياح، إذ تصل سرعتها إلى 35-35 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يصل إلى 2.5 متر.

الطقس آثار الطقس الحار أحوال الطقس اليوم • حالة الطقس الاثنين أجواء الطقس

مواد متعلقة

مدير مشروع "الأبراج بالعاصمة": منطقة الأعمال ستكون من أكبر المدن الاقتصادية عالميًا

الأكثر قراءة

رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

علاقات نسائية أم انتقام فني.. لغز مقتل مخرج سينمائي شهير

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بمجلس النواب

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت