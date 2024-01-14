"غزيرة ورعدية".. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار وأجواء شديدة البرودة لحد الصقيع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترات الليل ستشهد انخفاضًا في قيم الحرارة اليوم، وهذا الانخفاض سيكون محسوسًا في فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى في فترة الليل بالمحافظات الشمالية تكون بين 10 و12 درجة مئوية.

الصغرى على محافظات شمال الصعيد تكون 5 و6 درجات

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الصغرى على محافظات شمال الصعيد تكون 5 و6 درجات، وبالتالي فإن أجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة وتصل أحيانًا إلى حد الصقيع في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت إلى أنه يتوقع على مدار اليوم سقوط أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانًا على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وستمتد إلى المحافظات الداخلية لتكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وبعض الأماكن من الصحراء الغربية، وقد تمتد إلى شمال الصعيد.