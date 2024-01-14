مفوض الأونروا: مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح

قال حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية من مطار العريش، إن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أكد أن الجانب المصري لم يغلق أبدًا معبر رفح.

الأوضاع في غزة ستتفاقم حال عدم وقفها

وأضاف كمال، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المفوض العام لوكالة الأونروا أدان استهداف الاحتلال المدنيين في غزة، منوهًا بأن الأوضاع في غزة ستتفاقم حال عدم وقفها.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات ترصد لحظة وصول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى مطار العريش.