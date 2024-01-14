الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. ونشاط نسبى للرياح (فيديو)

انخفاض الحرارة.
انخفاض الحرارة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار انخفاض قيم الحرارة، فمنذ أمس هناك تعمق في المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وحجب جزء من أشعة الشمس.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك نشاطًا نسبيًا للرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض قيم الحرارة والبرودة، لافتة إلى أن مصادر الكتل الهوائية على سطح الأرض قادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها. 

الأجواء مائلة للبرودة وشتوية خلال فترة النهار

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يستمر انخفاض قيم الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء ستكون مائلة للبرودة وشتوية خلال فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، ومائلة للدفء في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك في فترات النهار.

الأرصاد انخفاض قيم الحرارة استمرار قيم الحرارة نشاط نسبي للرياح

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