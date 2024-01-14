الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 2024/1/14 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من أكثر الموضوعات التي يهتم بها القراء للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل خاصة في شهر طوبة الجاري والذي بدأ منذ أيام مضت وبدأت معه البرودة في الحرارة.

وننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 14 /1 /2024 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 
 

يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للدفء على جنوب البلاد، دافئ على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا  وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى زيادة فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 13-1-2024| درجات الحرارة

أمطار متفاوتة الشدة.. توقعات حالة الطقس على مدار الأسبوع

درجات الحرارة اليوم الأحد 
 

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 17 10

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 12

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 11

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 04

كاترين 13 02

الطور 20 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 09

السلوم 16 09

سيوة 17 04

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 07

بني سويف 19 06

المنيا 19  06

أسيوط 19 05

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

الوادى الجديد 21 05

أبوسمبل 23 09.

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 13-1-2024| درجات الحرارة

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أخبار حالة الطقس الجمعة 12-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

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