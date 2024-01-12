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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخبار حالة الطقس الجمعة 12-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الجمعة استمرار الأجواء الباردة المسيطرة على البلاد منذ عدة أيام مع بداية شهر طوبة الذي بدأ يوم 9 يناير الجاري، لتكون الأجواء غائمة جزئيًا، درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات مئوية، وتكون الرياح مع حالة الطقس الغير مستقرة جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كيلومترًا في الساعة.

حالة الطقس في القاهرة

سيطرت حالة الطقس الباردة على القاهرة الكبرى، حيث اتجهت درجات الحرارة نحو الانخفاض التدريجي مع وجود تيارات قطبية في طبقات الجو العليا بالبحر المتوسط، ليكون الطقس مائلة للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

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حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية استقرارًا ليكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على على الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومع حالة الطقس الباردة تتشكل فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة؛ ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتصل سرعة الرياح في الاسكندرية من 18-22 كم \ ساعة، السماء الملبدة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

 الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

العلمين الصغرى 10 والعظمى 17

مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 

الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

السويس الصغرى 09 والعظمى 18

العريش الصغرى 08 والعظمى 19 

رفح الصغرى 08 والعظمى 18

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22 

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21

مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 21

المنيا الصغرى 06 والعظمى 18 

أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18 

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 19

قنا الصغرى 09 والعظمى 20

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 20 

أسوان الصغرى 11 والعظمى 21

شلاتين الصغرى 20 والعظمى 25

حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 23.

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