"الأرصاد" تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار تراجع درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الجمعة على أغلب المحافظات، لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 17-19 درجة مئوية فترة النهار.

وأضافت أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، إضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بما يساعد على وجود السحب المتوسطة ويعطي إحساسا بأجواء شتوية متوسطة البرودة خلال فترات النهار على مختلف المحافظات، خاصة المحافظات الشمالية.

حالة الطقس بالمحافظات

وأكدت منار، لـ"الدستور"، أن الأجواء مائلة للدفء في محافظات الجنوب ومزيد من تراجع درجات الحرارة في فترات الليل، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 9-10 درجات على المناطق الشمالية، وأقل من 5 درجات في محافظات سيناء والوادي الجديد وأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية تصل لحد الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر في لبعض الأماكن، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتراجع كميات الأمطار غدًا الجمعة، مقارنةً باليوم بحيث تكون أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات الوجه البحري.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأضافت أنه من المتوقع بداية من الأسبوع المقبل أن تزيد كميات الأمطار وخاصة أيام السبت والأحد، وتكون متوسطة تغزر أحيانًا شمالًا وعلى شمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على المناطق الداخلية وقد تصل إلى القاهرة أمطار خفيفة وتستمر هكذا حتى يوم الإثنين، على أن تبدأ حالة من الاستقرار في الجو اعتبارًا من الثلاثاء مع استمرار الأجواء الشتوية على مدار الأيام المقبلة مع وجود نشاط للرياح يساعد بشكل كبير على الإحساس بالبرودة، مع مزيد من انخفاض درجات الحرارة، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة يوم السبت القادم ويؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.