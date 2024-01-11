يحرص المواطنون مع بداية اليوم على معرفة أخبار الطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة في القاهرة وباقي المحافظات.

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد، أن حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 11 يناير 2024، ستكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما بالنسبة لـ حالة الطقس خلال فترة الليل، فبينت الأرصاد أنها تكون شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم في مصر

أمطار متوسطة بنسبة (حدوث 60 % تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة (حدوث 30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:50 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

ما هي حالة الطقس غدًا؟

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، استمرار حالة التقلبات الجوية، مع هطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة، وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، وتسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة، والصغري 11 درجة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس، والتي ستكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.