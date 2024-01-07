" انهار من الصراخ".. رواد السوشيال يتفاعلون مع مشهد وداع شاب فلسطيني لوالدته

آثار مقطع فيديو تعاطف وحزن رواد السوشيال ميديا، حيث وثق المقطع انهيار شاب فلسطيني وهو يصرخ قائلًا: "أمي ماتت وهي خايفة".

وتأثر رواد مواقع التواصل بصراخ الشاب فلسطيني بعد أن لقت والدته مصرعها على يد الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف منزلهم، والذي قد قصف بالمربع السكني وسط خانيونس.

"أمي ماتت وهي خايفة" إنهيار شاب فلسطيني حزنًا إستشهاد والدته فوق الأنقاض

وظهر الشاب الفلسطيني في مقطع الفيديو وهو يبكي ويصرخ حزنًا على استشهاد والدته فوق الأنقاض، ليتداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلى تطبيق “إكس”.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بالتعليقات الحزينة والدعاء لهذا الشاب بالصبر، وكانت أبرز التعليقات عبر تطبيق “إكس”: “يارب إنك تصبرهم وتجبر قلوبهم.. ‏ولا حول ولا قوة إلا بالله..‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

إنهيار شاب فلسطيني حزنًا إستشهاد والدته فوق الأنقاض

وعلق آخر: "في الجنة المستراح حيث يموت الخوف والموت والمرض والألم حيث هناك رسول الله صلى الله عليه حيث هناك نرى الله تعالى حيث هناك كل الأحبة بدون فقد حيث هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهنيئا لمن فاز بالفوز العظيم إلا إن سلعة الله غالية فصبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنة".