رسام كابتن ماجد يتصدر التريند.. وهذه قصته

تصدر الرسام الياباني يوتشي تاكاهاشي وراء إنتاج سلسلة مسلسل كابتن ماجد، تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وأعلن الرسام الياباني يوتشي تاكاهاشي، مؤلف سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لكرة القدم «كابتن ماجد» عن انتهاء هذا العمل بعد 43 عاما من إطلاقه، بعد أن حقق نجاحا كبيرا في جميع دول العالم.

بعد تصدره التريند.. من هو الرسام الياباني وراء انتاج كابتن ماجد ؟

أحداث مسلسل كابتن ماجد

"كابتن ماجد" هى سلسلة مانغا يابانية كتبها ورسمها تاكاهاشي عام 1981، وأحبها العالم العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية في التسعينيات، وتدور أحداث المسلسل حول طالب يبلغ من العمر 11 عامًا ولديه شغف عميق بكرة القدم، ويتابع كابتن ماجد، المعروف باسم تسوباسا أوزورا في اليابان، أحلامه بالفوز بكأس العالم لكرة القدم في اليابان ذات يوم، ويأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالمنافسة والصداقة والموهبة.

بعد تصدره التريند.. من هو الرسام الياباني وراء انتاج كابتن ماجد ؟

وحققت سلسلة كابتن ماجد، الذي ابتكره يويتشي تاكاهاشي، نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث بيعت أكثر من 90 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم بالتنسيقين المطبوع والرقمي منذ ظهوره لأول مرة في عام 1981، ويؤرخ المسلسل رحلة بطل الرواية، تسوباسا أوزورا، ومجموعة من اللاعبين أثناء مشاركتهم، في معارك شديدة في ملعب كرة القدم بينما يتطورون كشخصيات من خلال منافساتهم.

من هو الرسام الياباني وراء إنتاج كابتن ماجد؟

يعد الرسام الياباني يوتشي تاكاهاشي أول فتلت يعمل بتأليف قصص كابتن ماجد، سواءً من خلال تأليف القصص المصورة أو الكتب المطبوعة أو إنتاج الأفلام الكرتون أو إنتاج ألعاب الفيديو تدور حول قصة الكابتن ماجد، فهو من مواليد 28 يوليو 1960، ويعرف بأنه عمل قصص أسطورة الكابتن تسوباسا الذي عرض في الدول العربية.