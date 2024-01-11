الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بكوت ديفوار وخطة حكومية لتوفير 8 ملايين فرصة عمل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بكوت ديفوار استعدادًا لمواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أول تدريبات الفريق على ملعب "جاردان بوتانيك" استعدادًا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل ١٤ يناير، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

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أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

مع اقتراب المواسم الدينية المميزة للمسلمين زاد البحث عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها خاصة الكتاكيت والفراخ للاستعداد لهذه المواسم الدينية، التي تستلزم أن تكون لها مائدتها الخاصة.

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الأمم المتحدة: رفض إسرائيل السماح بتقديم المساعدات لغزة يهدد المستشفيات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أمس الأربعاء، من أن الرفض الإسرائيلي المتكرر السماح لفرق الإغاثة بتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها داخل قطاع غزة؛ يمثل أحدث تهديد يواجه المستشفيات بالقطاع.

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خطة حكومية لتوفير 8 ملايين فرصة عمل من 2024 وحتى 2030

تضع الدولة المصرية أهدافًا طموحة نصب أعينها كخارطة طريق تسعى من خلالها لدفع الاقتصاد القومى إلى مستويات تواكب طموحات المصريين، وتنعكس على تحسين مستوى معيشتهم بحلول عام 2030، وتركز تلك الخارطة على ملف الأسعار والتضخم ورفع مستويات التشغيل للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الراهنة.

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توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات اليوم الخميس بدءًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 5 فجرًا، وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

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