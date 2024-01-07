أخبار فاتتك| اليوم منتخب مصر يواجه تنزانيا.. وعشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال على غزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

اليوم منتخب مصر يواجه تنزانيا.. وجدول مباريات الأحد 7-1-2024

مواعيد مباريات اليوم من الموضوعات المحببة لعشاق كرة القدم ويبحثون عنها بكثرة سواء الدولية او الإقليمية أو المحلية لمشاهدة منافسات فرقهم المفضلة لنيل الفوز.

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عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، خلال قصف طائرات ومدفعية الاحتلال، منازل المواطنين الآمنين في بيوتهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى، ومدينة خان يونس.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر الفراخ من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنين.

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صابرين: "كلنا أقباط مصر.. والمسلمين والمسيحيين عايشين فى بيت واحد"

وجهت الفنانة صابرين، التهنئة لكل الأقباط في مصر والعالم أجمع بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، مؤكدة أن مصر تعيش وحدة وطنية قوية طوال العمر، وهناك مشاركة في كل المناسبات سواء للأقباط أو المسلمين مهمة، والعالم كله يشهد بالوحدة الوطنية الكبيرة بين المصريين.

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وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح والصيدليات

أكدت وزارة الصحة والسكان توفر لقاح الأنفلونزا في فروع المصل واللقاح وفي العديد من الصيدليات، لافتة إلى أن تلقى اللقاحات والأمصال يقوي المناعة ضد الأمراض.

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فى زيارته الأولى لأيوا.. ترامب يصوب بندقيته الانتخابية نحو بايدن ونيكى هيلى

صوب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في زيارته الأولى هذا العام لولاية أيوا، بندقيته الانتخابية صوب غريمه اللدود، الرئيس جو بايدن، ومنافسته للترشح عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي.

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