السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية للتشخيص المبكر

سرطان الرئة
سرطان الرئة

أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا في ظل انتشار المرض بشكل واسع حيث يعد من أبرز أنواع السرطانات شيوعًا حول العالم، ويصاب به الأشخاص المدخنين، أو بسبب العوامل الوراثية للعائلة.

وتشمل الأعراض المبكرة لـ سرطان الرئة مثل ضيق التنفس، والسعال المستمر أو المتفاقم، وسعال البلغم أو الدم، وألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق، والضحك أو السعال وبحة في الصوت. 

ووفقًا لموقع "livestrong"، نرصد لكم في هذا التقرير المفصل كافة المعلومات التي يجب أن تعرفها عن أسباب وأعراض سرطان الرئة المبكر وعوامل خطورة الإصابة بهذا المرض، ولحمايتك وحمايه اسرتك تعرف على التفاصيل في السطور التالية:

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ما أعراض سرطان الرئة وكيف يتم علاجه؟

أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية 

يقدم الدستور للقراء أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات حيث تتضمن علامات سرطان الرئة وأعراضه ما يلي:
1 - سعال جديد لا يزول.
2 - سعال الدم، ولو بكمية قليلة.
3 - ضيق النفس.
4 - ألم في الصدر.
5 - بحة الصوت.
6 - فقدان الوزن دون محاولة.
7 - ألم العظام.
8 - الصداع.

 

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1 - صعوبة في التنفس أو ضيق شديد في النفس يزداد سوءًا عند ممارسة نشاط أو عند الاستلقاء.
2 - شعور بالاختناق أو إيحاء بالغرق يزداد سوءًا أثناء الاستلقاء.
3 - سعال ينتج معه بلغم رغوي قد يكون مصحوبًا بدم.
4 - سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها (الخفقان).

عوامل خطورة الإصابة بمرض سرطان الرئة

1 - التدخين: يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر التي تدخنها يوميًا وعدد سنوات، لكن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلل بشكلٍ كبير فرص الإصابة بسرطان الرئة.

2 - التعرض للتدخين السلبي: تزداد فرص الإصابة بـ سرطان الرئة بتعرضك للتدخين السلبي حتى ولو كنت غير مدخن.

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3 - العلاج الإشعاعي السابق: إذا كنت قد خضعت للعلاج الإشعاعي للصدر لعلاج نوع آخر من السرطان، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بـ سرطان الرئة.

4 - تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة: تزيد فرص الإصابة بـ سرطان الرئة لدى الأشخاص الذين أصيب أحد والديهم أو إخوتهم أو أبناؤهم به.

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