مع زيادة مستويات تلوث الهواء المثيرة للقلق في جميع أنحاء البلاد، يحتاج مرضى سرطان الرئة إلى اتخاذ احتياطات إضافية لحماية صحتهم من الهواء الملوث الذي قد يؤدي إلى تفاقم أعراض إصابة الجهاز التنفسي ويؤدي إلى مزيد من المضاعفات لأولئك الذين يعانون من سرطان الرئة.

ويمكن للملوثات الضارة الموجودة في الهواء، مثل الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، أن تُصيب الرئة بالتهيج، وتؤدي إلى الالتهاب، وتعزز الطفرات الجينية وتضعف الاستجابات المناعية، وكلها تساهم في تعقيد سرطان الرئة لدى المرضى.

لمرضى سرطان الرئة.. كيف تحمي نفسك من مخاطر تلوث الهواء؟

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، قال استشاري الأورام الدكتور رافيكومار واتجاونكار: “يمكن أن يؤثر تلوث الهواء بشكل كبير على نتائج علاج مرضى سرطان الرئة".

وكشفت دراسات طبية أن الأفراد الذين يعيشون في المناطق الملوثة لديهم معدلات استجابة أقل لأدوية العلاج الكيميائي المستخدمة عادة لعلاج سرطان الرئة مقارنة بأولئك الذين يعيشون في بيئات أنظف، ومن الأهمية بمكان أن يكون مرضى سرطان الرئة على دراية بالمخاطر المحتملة وأن يعتمدوا استراتيجيات لتقليل التعرض لها.

وأكد "رافيكومار" أن إحدى الخطوات الرئيسية التي يمكن لمرضى سرطان الرئة اتخاذها هي البقاء في منازلهم خلال ساعات ذروة التلوث، عادة في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء.

ةأشار إلى أنه خلال هذه الأوقات، عادة ما تكون تركيزات الملوثات في أعلى مستوياتها.

ويمكن أن تساعد الأنشطة الداخلية مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة تقنيات الاسترخاء على قضاء الوقت مع تجنب التعرض.

وأضاف أنه في حالة مطالبتك بالخروج، استخدم قناعًا دون أن تفشل، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أجهزة تنقية الهواء المجهزة بمرشحات HEPAفي الداخل سيساعد على إزالة الجزيئات الضارة من الهواء.

وأكد أن هناك جانب أساسي آخر لإدارة تلوث الهواء لمرضى سرطان الرئة وهو ضمان جودة الهواء الداخلي الجيدة. ويشمل ذلك الصيانة الدورية لأنظمة التدفئة والتبريد وإبقاء النوافذ مغلقة خلال أيام التلوث العالي.

وشدد أن الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والبقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يعزز الرفاهية العامة ويقوي القدرة على مواجهة الضغوطات البيئية مثل تلوث الهواء.

واختتم مُشيرًا إلى أنه من خلال اتخاذ إجراءات استباقية في الحد من التعرض للملوثات الخارجية والحفاظ على بيئات داخلية نظيفة، يمكن لمرضى سرطان الرئة التخفيف من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتلوث الهواء.