الفرق بين هبوط السكر والضغط وأبرز الأعراض للإصابة به

يعد هبوط السكر والضغط من ضمن الأمراض الشائعة والمنتشرة حول العالم، وأعلنت وزارة الصحة السكان، في بيان سابق لها، عن أهمية قياس الضغط والسكر والكوليسترول للوقاية من الأزمات الصحية المفاجئة، مطالبة المواطنين بقياس الضغط والسكر والكوليسترول باستمرار.

ووفقًا لموقع "livestrong"، نرصد لكم في هذا التقرير المفصل كافة المعلومات التي يجب أن تعرفها عن أسباب هبوط السكر والأعراض الشائعة التي قد تصاحب هبوط ضغط الدم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أسباب هبوط السكر لدى غير المصابين بالسكري

استخدام بعض الأدوية التي قد تؤثر في مستويات سكر الدم، مثل الآتي:

1 - الأسبرين.

2 - حبوب منع الحمل.

3 - المنشطات.

4 - أدوية خفض ضغط الدم.

5 - بعض أنواع المضادات الحيوية.

6 - المعاناة من أحد الاضطرابات الصحية التي تؤثر في كمية إنتاج الأنسولين في الدم التي ينتجها البنكرياس، مثل أورام البنكرياس، واضطرابات الغدة الكظرية.

7 - الإصابة بمقدمات السكري.

8 - عدم تناول الطعام لفترات طويلة.

الأعراض الشائعة التي قد تصاحب هبوط ضغط الدم

1 - الإغماء.

2 - الدوخة والدوار.

3 - فقدان التوازن.

4 - الغثيان.

5 - خفقان القلب.

6 - التعب.

7 - تندي وبرودة الجلد.

8 - شحوب البشرة.

9 - زغللة الرؤية.

أسباب هبوط سكر الدم لدى المصابين بمرض السكري

1 - استخدام جرعة زائدة من الأدوية المخصصة لعلاج مرض السكري.

2 - حقن جرعة زائدة من الأنسولين.

3 - تناول كمية أقل من الطعام عن المعدل الطبيعي أو المتعاد.

4 - زيادة مستوى النشاط البدني.

أعراض مرض السكري النوع الأول- كاملة:

1 - كثرة الذهاب إلى المرحاض، خاصة في الليل.

2 - الشعور بالعطش الشديد.

3 - الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

4 - إنقاص الوزن دون محاولة.

5 - الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء.

6 - تشوش البصر.

7 - زيادة الجوع.