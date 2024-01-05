الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في البنك المركزي المصري كان أحد أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث خلال الساعات الماضية. 

ويهتم المواطنون يوميًا بمعرفة سعر الدولار في مصر 2024 في البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك. 

ويرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الناس يوميًا فيما يتعلق بسعر الدولار اليوم في مصر 2024 في البنك المركزي المصري، وأسعار العملات في مصر.

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سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 5-1-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 بالبنك المركزى المصرى

  • 30.82 جنيه للشراء.
  • 30.95 جنيه للبيع.
  • 30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

30.75 جنيه للشراء.

 

اسعار العملات في مصر اليوم

اسعار العملات في مصر اليوم.. دولار أمريكى الشراء (30.8414) البيع (30.9386)
اسعار العملات في مصر اليوم.. يورو الشراء (33.7621) البيع (33.8808)
اسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى الشراء (39.1347) البيع (39.2796)
اسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى الشراء (36.2670) البيع (36.3983)
اسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى الشراء (21.4013) البيع (21.4702)
اسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى الشراء (8.2228) البيع (8.2498)
اسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى الشراء (100.2354) البيع (100.6820)
اسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى الشراء (8.3970) البيع (8.4242)
اسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى الشراء (4.3127) البيع (4.3268)

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