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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 5-1-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية والأجنبية مع بدء عطلة البنوك والتي تستمر 3 أيام متتالية للراحة الأسبوعية وكذلك إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد المقبل، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري: شراء 30.82 جنيه، بيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

بنك قطر الوطني الأهلي QNB الأهلي: شراء 30.85 جنيه، بيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الخميس

تباين أداء العملات عالميًا خلال تعاملات ديسمبر 2023

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر : شراء 30.75 جنيه، بيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي : شراء 30.75 جنيه، بيع 30.85 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.841430.9386
يورو33.762133.8808
جنيه إسترلينى39.134739.2796
فرنك سويسرى36.267036.3983
100 ين يابانى21.401321.4702
ريال سعودى8.22288.2498
دينار كويتى100.2354100.6820
درهم اماراتى8.39708.4242
اليوان الصينى4.31274.3268

 

 

 

 

 

 

 

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