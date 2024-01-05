سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 5-1-2024 فى البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية والأجنبية مع بدء عطلة البنوك والتي تستمر 3 أيام متتالية للراحة الأسبوعية وكذلك إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد المقبل، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري: شراء 30.82 جنيه، بيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

بنك قطر الوطني الأهلي QNB الأهلي: شراء 30.85 جنيه، بيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر : شراء 30.75 جنيه، بيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي : شراء 30.75 جنيه، بيع 30.85 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 30.9386 يورو 33.7621 33.8808 جنيه إسترلينى 39.1347 39.2796 فرنك سويسرى 36.2670 36.3983 100 ين يابانى 21.4013 21.4702 ريال سعودى 8.2228 8.2498 دينار كويتى 100.2354 100.6820 درهم اماراتى 8.3970 8.4242 اليوان الصينى 4.3127 4.3268