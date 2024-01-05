سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 5-1-2024 فى البنوك
استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية والأجنبية مع بدء عطلة البنوك والتي تستمر 3 أيام متتالية للراحة الأسبوعية وكذلك إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد المقبل، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري: شراء 30.82 جنيه، بيع 30.96 جنيه.
سعر الدولار اليوم في مصر 2023
بنك قطر الوطني الأهلي QNB الأهلي: شراء 30.85 جنيه، بيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر : شراء 30.75 جنيه، بيع 30.85 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي : شراء 30.75 جنيه، بيع 30.85 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8414
|30.9386
|يورو
|33.7621
|33.8808
|جنيه إسترلينى
|39.1347
|39.2796
|فرنك سويسرى
|36.2670
|36.3983
|100 ين يابانى
|21.4013
|21.4702
|ريال سعودى
|8.2228
|8.2498
|دينار كويتى
|100.2354
|100.6820
|درهم اماراتى
|8.3970
|8.4242
|اليوان الصينى
|4.3127
|4.3268