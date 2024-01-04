استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس، في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر". واستقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 7 - 10 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجلت العملة الأوروبية 33.56 جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.67 جنيه للشراء، و33.83 جنيه للبيع.

أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.65 جنيه للشراء، 33.80 جنيه للبيع.

في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 10 - 13 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجل الإسترليني 38.92 جنيه للشراء، و39.10 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.04 جنيه للشراء، و39.23 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.91 جنيه للشراء و39.09 جنيه للبيع.

أسعار سلة العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.38 جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.