سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصر 2024 وأسعار العملات الأجنبية

مع منتصف التعاملات اليومية يشغل بال المسافرين للخارج معرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 بمختلف البنوك وجود حالة من الاستقرار، حيث إنه بلغ اليوم في البنك المركزي المصري قيمة 30.93 جنيه للبيع ووصل سعره 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الدستور» أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك طبق آخر تحديث كشفت عنه مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم ببنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء

وبلغ سعر الدولار اليوم ببنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك الأهلي، والتي قد جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.64 جنيه للشراء.

33.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.79 جنيه للشراء.

38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.38 جنيه للشراء.

100.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.