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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 3-1-2024

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك من أبرز الموضوعات التي تشغل المواطنين في مصر؛ وذلك لارتباط العملة العالمية بأسعار السلع والخدمات في مصر لاسيما السلع المستوردة، ويهتم المصريون بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسعر الرسمي في البنوك بدلًا من استغلال السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

تشير كافة تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية على مواقع البنوك المصرية الإلكترونية إلى استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء  3-1-2024، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لبيان البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024 في البنوك

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات الإخبارية، نقدم في السطور أسعار صرف الدولار كما تعرضها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.
 

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/2

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بنهاية التعاملات المسائية.

فيما يتعلق بسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع مقابل العملة المصرية.

أما في المصرف المتحد، فإن سعر الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع مقابل العملة المصرية.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعلاملات المسائية اليوم الثلاثاء

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سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنوك مصر الأربعاء 3-1-2024

في بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أقرأ أيضًا: التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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