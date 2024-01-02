الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعلاملات المسائية اليوم الثلاثاء

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث "جوجل" عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتزامن مع عمل البنوك في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير.

سعر الريال السعودي اليوم تحديث يومي في مصر

زادت عمليات البحث من المواطنين عن أسعار العملات في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، خاصة سعر الريال السعودي مع زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة لمعرفة كيفية تدبير العملة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ينشر "الدستور" النشرة اليومية لأسعار العملات الرسمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2  يناير 2024، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك اليوم بمتوسط 8.22 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

سجل سعر الريال السعودي بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 2024

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة  بالتعاملات المسائية  اليوم الثلاثاء  2  يناير 2024  نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024  نحو 8.21 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2  يناير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3.785 ليرة سورية.

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