سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يناير 2024 في البنوك المصرية

يبحث كثير من المصريين في محركات البحث عبر شبكة الانترنت عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة في الوقت الذي ينشط فيه أغلب المصريين للذهاب لاداء العمرة في وقت اجازة منتصف العام، ورجوع المصريين العاملين في السعودية ويريدون تغيير الريال السعودي بالجنيه المصري، والبحث عن سعر صرف الريال اليوم مقابل الجنيه.

ومع بداية اليوم الأول من العام 2024 شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه استقرار خاصة في ظل حصول البنوك على أجازة اليوم الإثنين 1 يناير 2024.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ونقدم في"الدستور" أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل اليوم ضمن النشرة اليومية لاسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 1 يناير 2024، استقر بمتوسط 8.22 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 1 يناير 2024، بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يناير 2024 بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الإثنين 1 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 2024

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، اليوم الاثنين 1 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم تحديث يومي في مصر

في حين سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 1 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم الاثنين 1 يناير 2024 نحو 8.21 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.