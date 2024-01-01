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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

مع قرب موعد سفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية يحرص الالآف على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث يواصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم بالبنوك ثباته المستمر منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، طبقًا لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري 

بلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعًا.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية في بنك مصر إلى 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك القاهرة سجل 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجلت أسعار العملات اليوم اليوم الإثنين 1 يناير 2024 انخفاضًا بثلاث عملات (عملة اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني وعملة الدينار الكويتي) واستقرار لكلًا من أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي في بداية تعاملات عام 2024.

وتنشر  «الدستور» متوسطات صرف عدد 6 عملات عربية وأجنبية طبقًا لما ورد بتقرير البنك المركزي المصري في بداية التداولات المصرفية.    

آخر يوم 2023.. اعرف سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-12-2023 فى مصر 

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر العملات اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الإثنين 1 يناير: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 يناير: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.03 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1 يناير: 100.36 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 1 يناير: 39.25جنيه للشراء، و39.39 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 1 يناير: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

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