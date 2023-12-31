الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر يوم 2023.. اعرف سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

مع آخر يوم في عام  2023، يتساءل كثير من الناس واصحاب المال والاعمال على محركات بحث "جوجل" عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار و الليرة، بالتزامن مع اجازة البنوك غدا الاثنين بداية عام 2024 بسبب بدا السنة المالية.

وزادت عمليات البحث، عن أسعار العملات في مصر اليوم، خاصة مع زيادة حجم الاقبال علي موسم العمرة لمعرفة كيفية تدبير العملة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

ينشر "الدستور" النشرة اليومية لأسعار العملات الرسمية، اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 اخر ايام عمل البنوك في عام 2023  ، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك اليوم بمتوسط 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-12-2023 فى مصر 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 2023

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة  اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم تحديث يومي في مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم الاحد 31 ديسمبر 2023 نحو 8.21 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد  31 ديسمبر 2023 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية.

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