السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالتعاملات المسائية السبت 30 ديسمبر 2023

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الشركات والمال والأعمال، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، مع زادت عمليات البحث على "جوجل" بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لقطاع البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

 

ينشر "الدستور" النشرة اليومية لأسعار العملات الرسمية، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 حيث استقر سعر الريال السعودي في البنوك اليوم بمتوسط 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية  اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 2023

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة  خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم تحديث يومي في مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 نحو 8.21 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية.

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