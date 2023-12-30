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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعود اليوم السبت 30-12-2023 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

يهتم الراغبين في أداء مناسك العمرة بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-12-2023 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية وذلك لتوفير ما يلزمهم منه خلال الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في موسم رجب والتي تصل إلى 20 يوما في بعض الأحيان.


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-12-2023 مقابل الجنيه المصري من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في كافة المجالات وأبرزها أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية حيث سجل الريال في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل الريال في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وفي بنك مصر وصل الريال إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وفي بنك الإسكندرية يتداول الدولار بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع وفي بنك CIB وصل الريال إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال في بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.25 جنيه في عمليات البيع.

وصل الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال في بنك البركة الإسلامي عند مستوى 8.04 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أكد البنك المركزي السعودي استقرار الريال مقابل مختلف العملات الأجنبية حيث سجل الدولار اليوم نحو 3.75 ريال في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 4.129 ريال سعودي وسجل الين الياباني نحو 0.0263 ريال سعودي.

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