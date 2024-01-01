الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بداية 2024.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث "جوجل" عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتزامن مع اجازة البنوك اليوم الاثنين بداية عام 2024 بسبب بدء السنة المالية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

وزادت عمليات البحث، عن أسعار العملات في مصر اليوم، خاصة مع زيادة حجم الاقبال علي موسم العمرة لمعرفة كيفية تدبير العملة.

ينشر "الدستور" النشرة اليومية لأسعار العملات الرسمية، اليوم الاثنين  1 يناير 2024، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك اليوم بمتوسط 8.22 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 يناير 2024 بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

آخر يوم 2023.. اعرف سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 يناير 2024 بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 2024

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة   اليوم الاثنين 1 يناير 2024  نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم تحديث يومي في مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 1 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم الاثنين 1 يناير 2024  نحو 8.21 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 1 يناير 2024  نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية.

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