الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث من المواطنين عن أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، خاصة سعر الريال السعودي  مع زيادة حجم الاقبال علي موسم العمرة لمعرفة كيفية تدبير العملة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

ويتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث "جوجل" عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتزامن مع بدا عمل البنوم اليوم الثلاثاء  2 يناير.

أسعار العملات في مصر اليوم

ينشر "الدستور" النشرة اليومية لأسعار العملات الرسمية، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء  2  يناير 2024، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك اليوم بمتوسط 8.22 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 2024

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة   اليوم الثلاثاء 2  يناير 2024  نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم تحديث يومي في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم اللاثاء 2 يناير 2024  نحو 8.21 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2  يناير 2024  نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3.785 ليرة سورية.

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