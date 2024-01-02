سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات ارتفاعا تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر في الأسواق العالمية والمحلية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع في أسعار الذهب المحلية في منتصف التعاملات اليوم.

اسعار الذهب اليوم

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ الدستور أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي:

سجل عيار 18 نحو 2777 جنيه

سجل عيار 21 نحو 3240 جنيه

سجل عيار 24 نحو 3703 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع في أسعار الجنية الذهب حيث وصل إلي 25920 جنيه.

أشار نجيب الي أن الأسعار لا تشمل المصنعية حيث تختلف علي حسب العيار والمنطقة أيضا.

سعر الذهب العالمي اليوم

وكشف أن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعا أيضا حيث سجل سعر الذهب العلمي نحو 2075 دولار للأوقية العالمية.

ويهتم المستثمرون بأسعار تنافسية الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث يعد الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

مدينة خاصة للذهب في مصر

خلال العام الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر تقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية تضم كافة المصنعين والتجار علي مستوي الجمهورية وكافة بالمعنين بأنشطة صناعة العذب في مصر.

كما تولي مصر اهتمام خاص بالتصدير للخارج وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأخري في قطاع الذهب والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي قرار خاص بالسماح للمواطنين العائدون من الخارج بالدخول بالمشغولات الذهبية بدون جمارك في سبيل ضبط السوق وخفض الأسعار ومطابقتها مع الأسعار العالمية دون زيادة من قبل التجار.